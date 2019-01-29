أعلن حزب الامة الفدرالي بالنيل الازرق تمسكه بمخرجات الحوار ووثيقة الحوار الوطني مع الاستمرارية في حكومة الوفاق الوطني. اكد الامين العام للحزب بالولاية عمر عيسي، دعمهم الكامل للقيادة الجديدة لحين إنعقاد المؤتمر الاستثنائي مشيرا الي أن قرار فض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني يفتقد للمؤسسية والشوري. وجدد عيسي تاكيده بانهم ماضون في حكومة الوفاق الوطني لاسيما وان البلاد تمر بمرحلة ينبغي لكل الحادبين الإلتفاف حول الوطن والتمسك بوحدته وصيانة ترابه. وقال قسم يعقوب رئيس شوري الحزب بالولاية ان الفيدرالي ظل شريك فاعل في الحراك الوطني وقدم نموذج مشرف في مشروع الحوار الوطني وجزء اصيل في حكومة الوفاق الوطني . واستنكر قسم دعاوي فض الشراكة لم يجانبها الصواب ولا تعبر عن قواعد الحزب العريضة الممتدة علي مستوي السودان بل هي اهواء بعض القيادات النشاذ واعلن قسم وقفتهم القوية مع القيادات التي تصدت بقوة وقال نبارك كافة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. واستنكر قسم دعاوي فض الشراكة لم يجانبها الصواب ولا تعبر عن قواعد الحزب العريضة الممتدة علي مستوي السودان بل هي اهواء بعض القيادات النشاذ واعلن قسم وقفتهم القوية مع القيادات التي تصدت بقوة وقال نبارك كافة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

كانت هذه تفاصيل خبر "الامة الفيدرالي" بالنيل الازرق يعلن تأييد القيادة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.