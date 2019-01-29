رسميًا.. مهدي بن عطية ينتقل للدوري القطري

وصل نادي يوفنتوس إلى إتفاق نهائي بخصوص لاعبه المغربي مهدي بن عطية للتوقيع مع نادي الدحيل القطري مقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو رسوم الإستغناء الدائم في حالة إستيفاء شروط معينة خلال مدة العقد.

وتوجه نادي يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت بالشكر إلى المغربي الدولي بن عطية على الفترة التي قضاها مع السيدة العجوز لمدة موسمين ونصف.

وصل بن عطية إلى نادي يوفنتوس في يوليو 2016، ولعب 40 مباراة في الكالتشيو وسجل ثلاثة أهداف، آخرها أمام روما في ديسمبر 2017 (أول مارس من ذلك العام).

وشارك في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس السوبر الإيطالي و4 في كأس إيطاليا وحصد لقب الدوري مرتين بقميص اليوفي وقدم مستوى مميز للغاية جعله من أشهر مدافعي الساحرة المستديرة عالمياً.

وبدأ بن عطية مسيرته في نادي مرسيليا، حيث قضى وقته في الإعارة من نادي تور الفرنسي إلى نادي لوريان قبل الانضمام إلى نادي كليرمون عام 2008.

وانضم بعد عامين إلى نادي أودينيزي، حيث قضى ثلاثة مواسم هناك قبل أن ينتقل إلى نادي روما ليوقع بعدها مع فريق بايرن ميونيخ الألماني مقابل 26 مليون يورو، عام 2016 انتقل في البداية وعلى سبيل الإعارة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي ووقع بعدها لهم ي 2017.

وارتبط اسم بن عطية بعدد من الأندية لعل أبرزهم مانشستر يونايتد وفولها وبروسيا دورتموند وأيضاً على المستوى العربي كان هناك اهتماماً من نادي اتحاد جدة.