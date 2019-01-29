اتفاق "سوداني تركي" بـ200 ألف دولار لإنشاء بنية تحتية بحثية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مدينة أفريقيا التكنولوجية، عن اكتمال الاستعدادات لإطلاق مشروع تبادل الخبرات والتجارب بين مدينة أفريقيا وعدد من المدن التكنولوجية التركية.

وتم بالخرطوم، التوقيع على مشروع الترابط العكسي لتعزيز القدرات بالسودان بين مدينة أفريقيا التكنولوجية ووكالة التنسيق والتعاون التركية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامي، بقيمة كلية بلغت مليون و200 ألف دولار.

وقال رئيس مدينة أفريقيا التكنولوجية، أسامة عبدالوهاب، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك مع الجهات المشاركة في تمويل المشروع، إنه يهدف إلى إنشاء بنية تحتية قوية من معدات بحثية حديثة داخل مدينة أفريقيا التكنولوجية، ورفع قدرات الكوادر البشرية بالمدينة حتى تسهم في تعزيز البنية التقنية بالبلاد.

وأشار إلى أن طموح مدينة أفريقيا التكنولوجية توطين هذه الخبرات ونقلها للمؤسسات التكنولوجية داخل وخارج السودان، من أجل صناعة مستقبل أفضل وجديد للشباب من خلال تبادل الخبرات والتجارب وحضانة أفكار ومشروعات المبدعين والمبتكرين الشباب.