مبادرة لرئيس الوزراء لـ" احتواء الشباب"

طرح رئيس الوزراء معتز موسى مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

وكانت أصوات الشباب تتعالى غضباً من سياسات الحكومة وتزداد حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير.

وتجددت مرة أخرى الدعوات من قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم موكب الشهداء انطلاقا من 25 نقطة في الخرطوم علاوة على بقية مدن السودان.

كما تجددت المواكب النهارية والتظاهرات الليلية في بعض مناطق الخرطوم كالحلفايا وشمبات والمعمورة وولايات كالجزيرة وكسلا وسنار، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا الاثنين.

وركز الرئيس عمر البشير وإن تحاشى خلال زيارته الأخيرة لمدينة كادوقلي الواقعة غرب السودان الحديث عن التظاهرات، على بث تطمينات في المدينة المضطربة أمنيا بقرار تمديد وقف النار الأحادي المعلن منذ أكثر من عامين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشددا على أن إرساء السلام ضمن أولوياته.