حريق هائل بالشمالية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شبّ حريق جديد وهائل في منطقة الجريف بحري بنوري محلية مروي بالولاية الشمالية، وتسببت الرياح التي شهدتها المنطقة، أول أمس (الأحد)، في زيادة اشتعال الحريق الذي ألحق أضراراً كبيرة بأشجار النخيل.

وتكررت في السنوات الماضية حوادث حرائق النخيل بالولاية الشمالية التي غالباً ما تحدث عقب مواسم الحصاد، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين وملاك الأراضي والنخيل.

وسارعت قوات الدفاع المدني والمواطنون بقيادة معتمد محلية مروي “فتح الرحمن تامراب” بإطفاء الحريق الذي استمر حتى صباح أمس (الاثنين).

وأشاد “تامراب” بوقفة المواطنين وقوات الدفاع المدني والقوات النظامية الأخرى ومساهمتها في تقليل الأضرار، مؤكداً استقرار الأحوال بالمنطقة. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لحصر أشجار النخيل المتضررة، مؤكداً عدم حدوث أية أضرار بشرية.

وأفاد شاهد عيان بمنطقة الحريق بأن النار اشتعلت في الساعة الثانية ظهر (الأحد)، بساقية الحموداب بسبب إشعال أحد المزارعين النار لنظافة مزرعته، ولشدة الرياح انتقل الحريق إلى المزارع الأخرى في مساحة تقدر بحوالي خمسمائة متر، ومن ثم انتقلت جنوباً لساقية العشراب عند منتصف الليل، مشيراً إلى بذل الدفاع المدني جهداً مقدراً للسيطرة على الحريق.

وأكد “عبد الله عبد الفتاح” من مشروع نوري الزراعي أن مخلفات جريد النخيل الجاف تسببت في سرعة اشتعال الحريق، لافتاً إلى أن الأضرار لحقت بأعداد كبيرة من المزارعين لاحتراق أشجارهم، مضيفاً إن العمل لا يزال جارياً لحصرها.