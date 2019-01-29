نشوب نزاع بين قبيلتين داخل حفل زواج ببورتسودان لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - حفل زفاف الخليج 365: احتوت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر، نزاعاً نشب بين قبلتين داخل حفل زواج، بضاحية حي فليب بمدينة بورتسودان، بولاية البحر الأحمر، وكشف مصدر لـ(المجهر) أن نزاعاً نشب بين أفراد قبيلتين داخل حفل زواج في حي فليب، عندما حاول أفراد من إحدى القبيلتين الاعتداء على أصحاب الحفل، فور وقوع المشاجرة تم إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بفض الشجار، وتدخل العقلاء بعقد جلسة صلح بين أعيان ومشايخ القبيلتين لإخماد نار الفتنة بين الطرفين.

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