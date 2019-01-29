العثور على تاجر مقتولا داخل شقته بالجريف غرب….

شهاب محمد - الخرطوم - جثة الخليج 365: تحقق الشرطة حول مقتل تاجر داخل شقته بضاحية الجريف غرب شرق الخرطوم وبحسب مصدر مطلع ان التاجر يقيم بمفرده بشقة في بناية مملوكة له وان شقيقته كانت قد عثرت عليه قتيلا بعد اجراها عدة إتصالات للاطمئنان عليه وان جميع الاتصالات باءت بالفشل مما دفعها للحضور بنفسها واكتشاف الحدث واوضح المصدر ان شقيقة التاجر سارعت الي إبلاغ الشرطة التي اوفدت دورية منها لمسرح الحادث واحالت الجثة الي المشرحة وتدوين بلاغ وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.

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