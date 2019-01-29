الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل ود الصول ووالدته…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة كررى الجنائية قرار حكم يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت قصاصا على قاتل رجل المباحث ود الصول ووالدته وذلك بعد ان تمسك اؤلياء الدم فى حقهم فى القصاص وجاء قرار المحكمة وفق توجهيات المحكمة العليا بعد ان اوصت بمحاكمة المتهم في كل جريمة على حد وحسب قضية الاتهام ان المدان تم توقيفه بتهمة قتل رجل المباحث ود الصول والدته داخل منزلهما بالثورة وان الشرطة استطاعت توقيفه في زمن وجيز.

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