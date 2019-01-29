23 مليار ﷼ سعودي .. أين؟.. بقلم محمد وداعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تساءل خبراء اقتصاد عن حقيقة 23 مليار ﷼ سعودي قالت السعودية انها منحتها للسودان ، خاصة وان مضابط وزارة المالية خلال السنوات الماضية لا تتضمن ايداعات منح او قروض بهذا الحجم ، و لا توجد مشاريع اعلن عن تمويلها بقروض سعودية في السنين الاربع الاخيرة بما يعادل 8 مليار ﷼ تعادل( 2.2 ) مليار دولار تقريبا ، و كانت تصريحات وفد سعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصيبي قد اثارت لغطاً كثيفاً حول المبالغ التى تم ضخها في مشروعات تنموية في البلاد ، و قال خبراء ان هذه الارقام مبالغ فيها ، او انها سلمت خارج اطار مواعين وزارة المالية و بنك السودان ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السودانية ابلغ وفد سعودي برئاسة ماجد القصيبى وزير التجارة و الاستثمار السعودي خلال تصريحات صحفية عقب لقاء مع البشير بمقر إقامته،إنه نقل له تأكيد دعم خادم الحرمين الشريفين للسودان، وأن السعودية لم ولن تتأخر عن دعم السودان ، وكشف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليار ﷼ كقروض لدعم المشاريع التنموية في السودان، 8 مليارات منها كانت خلال السنوات ال 4 الماضية، ونوه إلى أن ذلك كان من (باب الواجب)،

الحقيقة لا أثر لمليارات السعودية و لم تعلن الحكومة عنها في اي مرحلة،كما أن المجلس الوطنى لم يجز اتفاقية اي قروض سعودية، ولم تكشف وزارة التعاون الدولى عن تلقيها منح.

كذلك جاءت البيانات الصادرة عن بنك السودان المركزي في العرض المالي والإقتصادي للأعوام ۲۰۱٥ و ۲۰۱٦ و ۲۰۱۷ وحتى الربع الأول من ۲۰۱۸ خالية تماماً عن الإشارة للقروض اوالمنح التي أشار إليها القصيبى، لذلك وجب على الحكومة أن تنكر علمها بهذه الاموال وتؤكد علنا عدم استلامها، أو تكشف عن مكانها. هذه مناسبة أيضا لتتذكر الحكومة مصير القروض الصينية المخصصة لمطار الخرطوم والسكة حديد و كهرباء الفولة، وبالمرة تكشف عن الإيرادات البترولية .

نواصل