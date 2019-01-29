هيئة الأسرى الفلسطينية: 15 أسيرا يعانون من أوضاع صحية خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين الثلاثاء، أن 15 أسيرا في مستشفى إسرائيلي يعانون أوضاعا صحية خطيرة ومقلقة.

وقالت الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم ، إن “الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى القابعين فيما تسمى عيادة سجن الرملة تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لمرضى تصنّف حالاتهم الصحية بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي“.

وأضافت أن الأسرى الـ 15 يعانون أمراض السرطان والشلل والكلي والسكري والكبد وأن حالتهم الصحية تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا متواصلا مع مرور الوقت .

وتعتقل إسرائيل زهاء ستة آلاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال. القدس العربي

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