الكاردينال يواصل تدمير الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بعد افقدنا العقرب والغربال هاهو الكاردينال يجبر افضل عناصر الفريق على الرحيل !!

@ الهلال بات يفقد عناصره المؤثره واغلي درره توالياً !!

@ تفريغ متعمد باسلوب ممنهج ترافقه حملة بذاءة وتحقير !!

@ ذات المداد القمي الذي ينسكب هذه الايام على بشه سبق وان نال من الغربال !!

@ انها ذات الاقلام التي تكتب بمداد الصرف الصحي !!

@ تاريخ الهلال لا يعرف مثل هذه البذاءت التي باتت تتحكم في القلعة الزرقاء .

@ مغادرة اي لاعب للكشوفات عادي لكن غير العادي حملات التشهير والتنكيل التي لا تشبه النادي الكبير .

@ رفض كردنه عودة بشه والشرط الاستفزازي المهين الذي اشترطه يؤكد صدقية ما كنا نتهم به الرجل من استهداف الكبار واولهم بشه .

@ ما قلناه بهذا الخصوص قاله العشري وكرره السنغالي .

@ الغريب ان بشه لم يطلب من مجلس الهلال العوده وان مندوب كردنه (صلاح عبد الرحيم) من اقتحم منزل اللاعب راجياً سحب قرار الاعتزال وحينما وافق فرضوا عليه الشروط المهينه !!.

@ يبدو ان المخطط كان يرمي لا ستصدار بيان عن فشل المجلس في اثناء بشه عن الاعتزال لتجميل وجههم امام الجماهير لكن بشه فاجأهم بالموافقه على العوده وحينها استخدموا الخطه (ب) وهي الشروط الاستفزازيه المهينه .

@ طالبوه بالاعتذار لكنهم فشلوا في تحديد الجرم الذي ارتكبه حتى يعتذر .

@ صلاح عبد الرحيم وافق على اداء المهمه الشيطانيه وادخل نفسه في حرج مع جماهير الهلال.

@ المهمه الشيطانيه ستدون باسم صلاح هذا .

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