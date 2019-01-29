وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية خط احمر و غير قابلة للتفاوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الثلاثاء أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضا دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله “الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

ومن جانب آخر، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الثلاثاء إن إيران ليس لديها نية لزيادة مدى الصواريخ وستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية على الرغم من الضغوط الغربية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن شمخاني، وهو مساعد مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قوله “ليس لدى إيران قيود علمية أو تشغيلية لزيادة مدى الصواريخ العسكرية، ولكن اعتمادا على عقيدتها الدفاعية فهي تعمل باستمرار على تحسين دقة الصواريخ وليس لديها أي نية لزيادة مداها”. القدس العربي

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