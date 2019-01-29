ضد العميد و البرد و الجليد.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خصم المريخ القادم في البطولة العربية هو مولودية الجزائر رابع الدوري في بلاده برصيد 28 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بتسع نقاط، و كان المولودية قد جمع نقاطه بالفوز في 7 مباريات و التعادل في مثلها و الخسارة في 4 مباريات من جملة 18 مباراة دورية أحرز الفريق خلالها 20 هدفا و تقبل فيها مرماه 19 هدفا بالتمام و الكمال.

و كما جرت العادة مؤخرا فقد باتت مشاركات المريخ في بلاد المليون شهيد هي الأكثر تكرارا كما قضت بذلك الأقدار في مختلف البطولات الأفريقية أو العربية، و بحمدالله فللزعيم السوداني سجل مميز و رائع أمام الفرق الجزائرية منحه الغلبه الكاملة و التفوق الكاسح عليها مجتمعة.

مشيئة الأقدار رمت المريخ أمام ناديين جزائريين في مرحلتين متتاليتين.. ليلتقي الأحمر بالاتحاد الجزائري (متصدر الدوري الحالي) في المرحلة السابقة و يستعد الفريق لملاقاة رابع ترتيب الدوري الجزائري الحالي نادي المولودية.

و بإذن الله و قوته فلن يختلف حال المولودية كثيرا عن حال سابقيه من سلسلة طويلة من سلاسل الفخر و العز الأحمر بالانتصار و التفوق علي الأندية الجزائرية (الاتحاد، وفاق سطيف، شباب العلمه، مولودية وهران، شبيبة القبائل و غيرها).

و كما روض الاحمر الاتحاد البطل فهو قادر و جدير بترويض صاحب المركز الرابع الذي يعاني دفاعيا بدليل تقبله 19 هدفا في 18 مباراة مع معاناة واضحه له في الشق الهجومي الذي لم يفلح سوي في احراز 20 هدفا فقط خلال الجولات ال18.

المولودية المتواضع في الدوري غادر منافسة الكأس الاسبوع الماضي علي يد نصر حسين داي الذي تمكن من الاجهاز عليه بهدف نظيف ليزيحه من البطولة في دور الستة عشر.

و في آخر خمس مباريات للمولودية تمكن الفريق من الفوز في ثلاث مباريات (امام قرية موسي بثلاثية نظيفة، و أمان بارادو بهدف نظيف، و أخيرا برباعية مقابل هدف امام دفاع تانجت) ثم تعادل الفريق امام شباب بلوزداد بهدف لكل فريق و أخيرا الخسارة بهدف نظيف امام نصر حسين داي و التي بسببها غادر الفريق بطولة كأس الجزائر.

نبضات متفرقة

أفضل ظهور للمريخ في ديار المليون شهيد كان في العام ٢٠١٥ لحساب دور المجموعات في بطولة أبطال أفريقيا. و عموماً فقد واجه المريخ الأندية الجزائرية في بطولة أبطال أفريقيا في ثمان مباريات خلال موسمي (٢٠١٥ و ٢٠١٦) منها ست مباريات كانت في دوري المجموعات في موسم ٢٠١٥.. و خلال المباريات الثمان إنتصر المريخ في أربع و تعادل في ثلاث و خسر مباراة واحدة فقط.

في بطولة الكونفيدرالية لعب المريخ أربع مباريات مع الأندية الجزائرية إذ واجه الفريق أولمبي الشلف في دور الــ١٦ لموسم ٢٠٠٧ و تبادل وقتها الفريقان الفوز قبل أن يتأهل المريخ علي حساب الشلف.. و في موسم ٢٠٠٨ واجه المريخ شبيبة القبائل في دور المجموعات و تبادل الفريقان الفوز بنفس النتيجة (٣/١) في أم درمان و الجزائر.

المريخ عربياً واجه (شباب بلوزداد – وفاق سطيف – مولودية الجزائر – نصر حسين داي) و كانت نتائج الفريق ضد هذه الأندية متلخصة بالإنتصار علي شباب بلوزداد و وفاق سطيف و مولودية الجزائر بأم درمان و من ثم الخسارة بالجزائر قبل أن يحقق نصر حسين داي المفاجأة بالفوز علي المريخ ذهاباً و اياباً.

مجموع المباريات التي جمعت المريخ بالأندية الجزائرية في مختلف البطولات بلغ (22) مباراة إنتصر المريخ في (10) و تعادل في (3) و خسر (9).

المريخ يملُك سجلاً مميزاً أمام الأندية الجزائرية في ملعبه.. فخلال ١١ مواجهة سابقة فاز المريخ في تسع و تعادل في واحدة و خسر مثلها و الغريب أن المريخ خسر المباراة الوحيدة أمام أكثر فريق مغمور واجهه من الأندية الجزائرية (نصر حسين داي) الذي كان يشارك وقتها للمرة الأولي في تأريخه.

في ملعب الرد كاسل أفلح المريخ في إحراز (٢٢) هدف في مرمي الفرق الجزائرية بينما تلقت شباكه (٤) أهداف فقط خلال المباريات الــ١١.

المريخ لم يخسر مطلقاً في آخر سبع مباريات جمعته بالأندية الجزائرية إذ حقق الفوز في أربع مباريات و تعادل في ثلاثة منها.

نبضة أخيرة

اللهم نصرك و عزتك.