3 قتلى إثر تفجير ضخم لسيارة مفخخة وسط مقديشو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل 3 أشخاص، ظهر الثلاثاء، إثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصدر بالشرطة.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن التفجير نجم عن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب محطة وقود في حي حمروينى؛ ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم التهم عددا من السيارات التي كانت متواجدة بالمكان.

وحول الخسائر البشرية، أكد المصدر أن التفجير تسبب في مقتل 3 أشخاص، بينهم سيدة، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تصادف مرروهم بالمكان لحظة وقوع التفجير.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع التفجير للسيطرة الحريق الذي اندلع نتيجة التفجير.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن السلطات الصومالية عادة ما تلقي المسؤولية عن مثل تلك التفجيرات على حركة “الشباب”، المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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