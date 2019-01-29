حزب الأمة الوطني: "لسنا مع تسقط بس أو تقعد بس"

البرلمان: مشاعر أحمد
طالب رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، الحكومة بتفعيل آليات المحاسبة ومحاربة الفساد وعمل تحول ديمقراطي حقيقي للوصول إلى وضع ديمقراطي، في وقت قال فيه إن حزبه ليس مع شعار “تسقط بس أو تقعد بس”.
وكشف عن اجتماعات مع الحكومة لوضع حلول للأوضاع التي تمر بها البلاد وتقديم مقترحات للحل.
وقال مسار في تصريحات صحفية أمس: “على المتظاهرين أن يعلموا أن آلية تغيير النظام عبر التظاهرات ليست فاعلة، وأن إسقاط النظام يتم عبر طريقين أولها انقلاب تشترك فيه القوات المسلحة والأمن والشرطة والدعم السريع وهذا ليس متاحاً مطلقاً الآن”، وأضاف أن الوسيلة الثانية هي الانتخابات، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بقيامها ولن تتوافق القوى السياسية المعارضة عليها.
في السياق، قال مسار إن حزبه ليس مع (تقعد بس أو تسقط بس)، موضحاً أن “الشعارين يصعب تحقيق أي منهما”.
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