(43) مليون دولار عجز الميزان التجاري المصري في السودان

الخرطوم: إشراقة الحلو

أكدت السلطات المصرية أن عجز الميزان التجاري المصري لصالح دولة السودان والذي وصل إلى 43 مليون دولار، وأشارت إلى اتجاه مصر لزيادة الواردات من السودان.

من جانبها كشفت مستشار المكتب التجاري المصري بالخرطوم، شيرين البسيوني عن أن الصادرات المصرية للسودان خلال العام2017 بلغت (550) مليون دولار، وبلغت الواردات (450)، بعجز وصل (100) مليون دولار، لافتة إلى اتجاه لزيادة الواردات السودانية للسوق المصري خلال العام2018 ، وقالت خلال عرض تقديمي بمركز رجال الأعمال المصاحب لمعرض الخرطوم الدولي، إن الصادرات السودانية لمصر في جانب صادر الثروة الحيوانية بلغت 65% من جملة الصادرات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات السودانية في مصر بلغ130 مليون دولار، تتركز في الاستثمارات الصناعية والخدمية، بيد أن الاستثمارات المصرية في السودان بلغت 799 مليون دولار، وأشارت إلى عدد من الموضوعات التي يجري التنسيق حولها بين البلدين، وعلى رأسها تعزيز المشاركة في المعارض وإقامة منطقة مصرية صناعية في منطقة الجيلي، بجانب إقامة منتدى مصري سوداني في مصر.

من جانبها أكدت رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والترويج بهيئة تنمية الصادرات المصرية هالة الدكروري جودة المنتجات الزراعية المصرية، وأشارت إلى أن الدول قاطعت المنتجات المصرية دون إبداء الأسباب التي أدت إلى المقاطعة المفاجئة للمنتجات، وأضافت أنهم كهيئة تقبل أي مستند من أي دولة يثبت وجود شركة أو مورد أو مصدر والمنتج صدر سلعاً تضر بالصحة وتحديد المنفذ الذي خرجت عن طريقه السلع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت أن الهيئة جهة ترويجية وليست رقابية أو تنفيذية.ش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة