النيابة العامة تستجوب عدداً من أهالي قتلى الاحتجاجات الأخيرة

الخرطوم: السوداني

وجه النائب العام مولانا عمر أحمد محمد بتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات التي شهدتها مدن البلاد مؤخراً، وأشار إلى استجواب النيابة عدداً من الشهود وأهالي المتوفين.

واستمع النائب العام، في اجتماع له أمس، مع رؤساء قطاعات النيابة العامة بولاية الخرطوم، إلى شرح تفصيلي عن سير التحريات وما تم إنجازه، واطمأن على سيرها.

وأكد على ضرورة أن تضطلع النيابة بدورها المنوط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقاً مع القوانين والمواثيق الدولية.

ووجه جميع المواطنين بالاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة بأي معلومات تفيد التحريات تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام القضاء، مشيراً إلى تقدم عدد من الشهود استجابة لتوجيهات النيابة العامة والإدلاء بإفاداتهم برئاسة النيابة العامة وفي نيابات ولاية الخرطوم المختلفة، مشيراًً إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين واستجوبت عدداً إضافياً من الشهود وأهالي المُتوفِّين.