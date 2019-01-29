(ملاح رجلة) يتسبب في إلغاء مناسبة

تسبب طبيخ (رجلة) في إلغاء مناسبة زواج بالحاج يوسف الجمعة الماضية، وبالعودة لتفاصيل هذه الحادثة الغريبة تقول “سعاد” وهي خالة العروس التي كان من المقرر إقامة زواجها في ذلك اليوم، لولا تطور الأحداث التي حالت دون ذلك بسبب (الرجلة) .

سعاد قالت إنه في ليلة الخميس تم تقسيم عمل الطبائخ بين النساء الأهل والحي، باعتبار أن المناسبة غداء، أسرة “سعاد” وحسب أفادات إنهم لم يستعينوا بطباخ بل أكتفوا بتقسيم مهام الطبخ فيما بينهم، وكان إعداد طبيخ (الرجلة) من نصيب أبنة خال العريس التي هي أيضاً أبنة خال العروس، العريس والعروس هم أبناء خالات .

لكن في صباح المناسبة تبدلت الأحوال، بعد أن جاءت زوجة عم العروس، وبدأت في إعداد الطبيخ، فبدأت المشكلة بنقاش صغير بين ابنة خال العروس وزوجة عمها، إلا أنه سرعان ما تفاقم عندما قالت إحدى الموجودات من أقربائهم إن زوجة العم (يدها طاعمة وبتظبط الرجلة).

ومن هنا وبحسب صحيفة آخر لحظة بدأت المشكلة الحقيقية، وتدخل الناس الموجودين زاد من حدتها، وانتقل الأمر الى الرجال الذين حاولوا أحتواء الموقف، إلا أن الأمر كذلك تطور بينهم، وكل يتهم الآخر بانحيازه لزوجته، فما كان من والد العروس إلا حلف بالطلاق بأن لا تقام المناسبة في هذا الأمر .

وبعد حليفته هذه تبدلت الأحوال ولم يفلح تدخل الأجاويد حتى من الجيران والأصدقاء، وانتهى الأمر بتأجيل المناسبة الى وقت أخر، وذلك بحسب رواية خالة العروس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)