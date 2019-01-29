والي وسط دارفور يهدد بالطرد "انتهي وقت منظمات الشنط"

تعهد والي وسط دارفور محمد احمد جاد السيد بطرد المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني بولاية حال عدم التزامها بالتوجيهات التي وضعتها لها حكومته.

وقال جاد السيد لدى مخاطبته برنامج إحكام التنسيق بين حكومة الولاية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية بقاعة بمفوضية العون الإنساني قال إن وسط دارفور تعافت تماما من اثار الحرب.

واضاف" دور المنظمات في هذه المرحلة ينصب في توفير الخدمات الإساسية المتملثة في التعليم والصحة والمياه للنازحين واللاجئين العائدين إلى مناطقهم بعد ان اصحبت العودة خيار جاذب لعدد كبير منهم".

ونوه الي ان الخدمات التي تريد ان تقدمها أي منظمة يجب ان يسبقها تنسيق مُحكم عبر مجلس السلام والعودة الطوعية أو الوزارات ذات الصلة في إطار المؤسسية وانسياب العمل موجها المجلس بحصر كل المنظمات العاملة بالولاية في اقرب وقت ممكن.

ودعا جميع المنظمات إلى البدء فورا في وضع اهدافها بعمل قاعدة بيانات ومسح موحد وخطط قابلة للتفيذ خلال فترة وجيزة،لعمل البرامج المرتبطة بمصلحة المواطن عقب تكوين شبكة المنظمات خلال الايام القليلة الماضية .

وزاد بالقول (بعد اليوم أي منظمة دايرة تقدم خدمة تنسق معنا، رفضت ومابتسمع كلامنا نطردا اليوم قبل بكرة، انتهي وقت منظمات الشنط) قاطعا بحلحلت كل المشكلات التى تواجه عمل المنظمات فيما يتعلق بالنقد والوقود.