عاجل.. استقالة الحكومة الفلسطينية

قال رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قدم استقالة حكومته بشكل رسمي للرئيس اليوم.

وأضاف، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اوصت أمس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية وكلفت لجنة من أعضائها للتشاور مع فصائل منظمة التحرير وشخصيات سياسية لتشكيل هذه الحكومة.