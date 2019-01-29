رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم صفقة جديدة

أعلن مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد رسميا مع صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي.

وكشف الفريق الباريسي عن ضم اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي ، وقع باريديس على عقود انتقاله لباريس سان جيرمان لمدة أربعة أعوام ونصف حتى 30 يونيو لعام 2023 ، بعد اجتياز الفحص الطبي في مستشفى سبيتار في الدوحة.

وجاء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من سان خوستو في منطقة بوينس آيرس من خلال الأكاديمية في بوكا جونيورز ، أحد الأندية الرائدة في العاصمة الأرجنتينية ، ولعب لأندية بوكا جونيورز وروما وإمبولي ، ومؤخرًا زينيت سان بطرسبرج.

وتشير التقارير أن باريس سان جيرمان حسم التعاقد مع باريديس مقابل 40 مليون يورو ، وسوف يرتدي القميص رقم 8 مع العملاق الباريسي.