(30) ألف قطعة سكنية للعائدين بجنوب دارفور

وأوضح عبد الله إن الأراضي السكنية المخصصة تم تخطيطها بمحليات “السلام وسانية دليبة وقريضة” كمرحلة أولى.
وأشار الى ان هناك عدد من طلبات العودة تسلمتها حكومة الولاية من نازحى معسكرات كلمه وعطاش والسلام معلنين فيها رغبتهم فى العودة والاستقرار بمناطقهم.وكشف عبد الله عن تكوين لجنة لتنفيذ خطة مصفوفة العودة خلال الفترة القادمة.
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