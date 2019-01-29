نقابات السودان: برامج اقتصادية مع مصر لدعم الإنتاج في البلدين

توافقت الحركة النقابية في السودان ومصر، على إنفاذ برامج اقتصادية لدعم مصلحة العمل والعاملين في كلا الدولتين، تقوم على أساس المنفعة في القطاعين العام والخاص.

واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم، استمرار الجهود المبذولة في مجال تخفيف أعباء المعيشة لردم الهوة مابين الدخل والمنصرف، وذلك عبر إجراءات سلة قوت العاملين وبرامج التمويل من قبل بنك العمال.

وقال إن البلاد تنعم حالياً بالأمن والاستقرار وأن الإعلام الأسود في الخارج خاب فأله، مشيراً إلى طبيعة العلاقات الأزلية بين السودان ومصر وتابع بالقول ” إنها علاقة لم تشوبها أية شائبة “.

وأكد رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري شيخ الدين خضر، على الدور المحوري الذي لعبته الحركة النقابية العربية، ثم مسيرة المرأة العاملة بالبلاد.

وقال أمس خلال مخاطبته لفعاليات ورشة ” تشريعات العمل العربية بشأن حقوق المرأة العاملة ” التي انطلقت بقاعة سودابت بالخرطوم،إن المرأة العربية لديها أدوار فاعلة مسيرة البناء والإنتاج، مشيراً إلى تخصيص نسبة 30% من مشاركتها في التمثيل النقابي وأجهزة الدولة.

المهندس عماد حمدي قال رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية والأمين العام للإتحاد العربي، إن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ شراكات اقتصادية على صعيد العمل النقابي بين البلدين، مؤكداً على إيجابية مشاركة المرأة السودانية في مؤسسات الدولة والعمل النقابي، وأضاف: السودان آمن ومستقر رغم “كيد الحاسدين” ، داعياً إلى تبادل الخبرات بين كل مكونات الحركة النقابية العربية، واصفاً المرأة العاملة بالشريك الأصيل في العمل النقابي.