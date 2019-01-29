إصابة "ديمبلي" تبعده 15 يوم عن الملاعب

تعرض عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني، للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن موعد عودة نجم الفريق لتدريبات البارسا.

وأعلن برشلونة يوم الأثنين 21 يناير عن غياب "ديمبلي" لمدة 15 يوماً، لكن الصحيفة الإسبانية تؤكد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات يوم الخميس المقبل.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق النجم الفرنسي بمباراة برشلونة وفالنسيا المرتقبة في الجولة الـ22 لليجا الإسبانية.

ونجح برشلونة في الفوز في اخر مبارياته على فريق جيرونا بهدفين دون رد، ليواصل الفريق الكاتالوني تصدر البطولة.