خطة جديدة لريال مدريد لمنع خاصة الـVAR

لجأ فريق ريال مدريد لحيلة جديدة، لمخطط جديد من أجل النجاة من أزمات التحكيم التي تطارد الفريق الملكي في الليجا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل خطة نادي ريال مدريد لمنع استخدام تقنية الفيديو الـVAR في المباريات المقبلة.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن ريال مدريد يخطط للتأثير على استخدام تقنية الـVAR في مباريات الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن حكام الـVAR لا يتدخلون في قرارات حكام المباريات خلال الجولتين الأخيرتين بعد اعتراض ريال مدريد على بعض الحالات أمام لجنة الحكام.

واختتمت الصحيفة أن ريال مدريد اعترض على الفيديو بسبب فارق الـ10 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لصالح مهاجمه فينيسيوس في مباراة ريال سوسيداد قبل أسبوعين.