نائب رئيس الجمهورية يطير إلي تشاد

توجه نائب رئيس الجمهورية، د. عثمان محمد يوسف كبر، إلى دولة تشاد، صباح يوم الثلاثاء، حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى نظيره التشادي إدريس دبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

وبرافق نائب الرئيس عدد من الوزراء والمسؤولين، وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق المهدي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة .

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، أسامة فيصل، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن زيارة نائب رئيس الجمهورية إلى تشاد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً العلاقات الاقتصادية، وسيتم خلالها مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وموقف تنفيذها، وسيلتقي نائب رئيس الجمهورية بالرئيس إدريس دبي، وسيسلمه رسالة خطية من أخيه الرئيس البشير، كما سيلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين التشاديين .

وقال فيصل إن أهمية هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات مع تشاد وهي جارة صديقة وشقيقة، مؤكداً أن الزيارة سانحة لإطلاع الجانب التشادي على تطورات القضايا الاقتصادية والسياسية في السودان، وفرصة لفتح مزيد من القنوات في مجال العمل الاقتصادي .