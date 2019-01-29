اضراب للعاملون بميناء "بوردتسودان" لرفض اتفاقية المؤاني البحرية

أغلق العاملون بالميناء الجنوبي ببورتسودان جميع بوابات الميناء أمس، ونفذوا اضراباً عن العمل لأكثر من "5" ساعات، وذلك رفضاً للاتفاق الأخير الذي ابرمته هيئة الموانئ البحرية مع إحدى الشركات الفليبينية يمنح الأخيرة حق إدارة الميناء.

وقد جاء التصعيد من قبل العمال استباقاً لزيارة كان من المتوقع أن يقوم بها وفد من الشركة للميناء.

ووضع العاملون في الميناء حاويات "40" قدماً، كمتاريس أمام البوابات لمنع حركة الدخول والخروج، مما أدى لتوقف عمليات مناولة الحاويات وتسبب في شلل تام بالميناء.

وعادت حركة العمل بالميناء بعد الثانية منتصف النهار، عقب توصل إدارة الميناء وشرطة هيئة الموانئ لاتفاق قضى بمنع وفد الشركة الفليبينية من زيارة الميناء.

وذكر القيادي العمالي عثمان طاهر، انهم قد اتفقوا مع مدير شرطة هيئة الموانئ البحرية على عدم حضور وفد الشركة للميناء، وذلك بحضور مدير الميناء الجنوبي.

وقال طاهر في تصريحات صحفية، "أكدنا لمدير شرطة الموانئ عدم رغبتنا في ايقاف العمل بالميناء، وحتى لا يحدث ذلك يجب منع وفد الشركة الفليبينية من الحضور"، وأفاد بأن مدير الشرطة تعهد لهم بعدم حضور الوفد.

وشدد القيادي العمالي على أن مطالبهم واضحة ولا تفاوض عليها، وهي رفض خصخصة الميناء وأيلولة إدارته للشركة الفليبينية، وأن على الحكومة أن تعي هذه الحقيقة.

وشهدت مدينة بورتسودان اجتماعات متصلة ليلة أمس، بين عدد من المكونات الاجتماعية بنادي البجا، وذلك في إطار الحملة الرافضة لخصخصة الميناء، ومن المتوقع أن يصل المدينة وزير النقل الاتحادي حاتم السر لبحث تداعيات القضية.