ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﻴﻦ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‏( 18 ‏) ﻓﺮﺩﺍً ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﻧﺔ، ﻭﺇﻋﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺿﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ‏" ﻟﺴﺎﺗﻚ‏" ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ. وعلمت " اخبار الخليج 365 365"، بان قوة ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻﺫﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻓﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ (ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻮﺣﺎﺕ) ﻭﺇﻧﻬﺎﻟﻮﺍ ﺿﺮﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. وتعرض ﺃﺻﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ، للاصابة ﺑﻜﺪﻣﺎﺕ بينما سارع لفض اشتباك المجموعة مع ابنائه الثلاثة. وكان يوسف سيد احمد يخلد للراحة الطبية بعد أن ﺃﺟﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ في العين الأﻳﺎﻡ، الماضية. ﻭﺩﻭﻧﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻼﻏﺎً لدى ﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‏» 421 ‏ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ" 183/143‏"، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. هذا وعلمت " اخبار الخليج 365 365"، بان السلطات قد منعت صدور صحيفة "الوطن" عدد اليوم الثلاثاء 29 يناير بعد رفض نشر خبر حادثة اقتحام ملثمون لمنزل ناشر الصحيفة والاعتداء على افراد من اسرته. هذا وعلمت " اخبار الخليج 365 365"، بان السلطات قد منعت صدور صحيفة "الوطن" عدد اليوم الثلاثاء 29 يناير بعد رفض نشر خبر حادثة اقتحام ملثمون لمنزل ناشر الصحيفة والاعتداء على افراد من اسرته.

كانت هذه تفاصيل خبر ملثمون ﻳﻘﺘﺤﻤﻮﻥ ﻣﻨﺰﻝ ‏"ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ‏" ﻭﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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