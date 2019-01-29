إعلامي يهاجم آمير قطر بسبب قناة الجزيرة

هاجم الهندي عز الدين رئيس تحرير صحيفة المجهر السودانية، المقربة من الرئيس البشير، امير قطر تميم بن حمد، واتهمه بتوجيه قناة الجزيرة "لتسخين" الثورة في السودان، اعتمادا على معلومات غير دقيقة أن نظام البشير على وشك السقوط.
واعتبر مراقبون أن هذا بمثابة ضوء اخضر من السلطات للاعلام الحكومي والموالي لها، يعبر عن استياء البشير من موقف قطر ازاء الاحتجاجات في السودان.
وزار الرئيس البشير قطر الثلاثاء الماضي في اول زيارة خارجية له منذ اندلاع احتجاجات واسعة في السودان تدخل شهرها الثاني، بحثا عن دعم سياسي واقتصادي لتجاوز الازمة التي تعايشها البلاد.
ونقل عن وكالة رويترز الاخبارية ان قطر لم تتعهد بتقديم اي مساعدات مالية خلال زيارة البشير الى الدوحة.
وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد احمد، عقب عودة البشير الى الخرطوم، أن الزيارة تناولت الدور الذي يمكن ان تقوم به قطر بشكل خاص لمساعدة السودان في الازمة الاقتصادية الراهنة.
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