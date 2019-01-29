عودة والي شمال دارفور ... تفاصيل زيارة الخرطوم بـ"الصور"

عاد الي الفاشر صباح اليوم، والي شمال دارفور، الشريف محمد عباد، قادما من العاصمة الاتحادية الخرطوم بعد رحلة عمل استغرق بعض الوقت لمتابعة قضايا وهموم الولاية.

وكان في استقباله بمطار الفاشر، نائب الوالي مروان التجاني الطيب، وزير الصحة.

كما استقبل عباد رئيس مجلس الولاية التشريعي عيسي محمد عبدالله وأعضاء لجنة الامن والوزراء وعدد من القيادات الرسمية والشعبية والسياسية.

وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، بان والي شمال دارفور قد أنجز عدد من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية والخدمية، وقد أجري عدد من اللقاءات علي مستوي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة بملف المشروعات في شمال دارفور.