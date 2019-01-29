قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن الأزمة الاقتصادية واحدة من القضايا التي ناقشها الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية، في ختام زيارة البشير للقاهرة: “نتوقع من الشقيقة الأولى والجارة الأقرب أن تقف مع السودان في هذه الأزمة، والرئيسين ناقشا السبل التي ستقدم بها القاهرة الدعم للخرطوم، وأؤكد لكم بأن هنالك العديد من المشاريع التي اتفق عليها الطرفان في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الزيارة كانت فرصة لمتابعة المشروعات المختلفة والمتفق عليها بين البلدين، كما تشاور الطرفان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الإقليم وبشكل خاص ما يحدث في منطقتنا العربية والأفريقية من تطورات، والتقدم المحرز في مفاوضات أفريقيا الوسطى بالخرطوم والتقدم الذي أحرزته في اليومين الماضيين.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، عقدا، جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، عقب وقت قصير من وصول البشير القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرديري: السيسي والبشير ناقشا الأزمة الاقتصادية الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.