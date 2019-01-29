الدرديري: السيسي والبشير ناقشا الأزمة الاقتصادية الحالية

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن الأزمة الاقتصادية واحدة من القضايا التي ناقشها الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية، في ختام زيارة البشير للقاهرة: “نتوقع من الشقيقة الأولى والجارة الأقرب أن تقف مع السودان في هذه الأزمة، والرئيسين ناقشا السبل التي ستقدم بها القاهرة الدعم للخرطوم، وأؤكد لكم بأن هنالك العديد من المشاريع التي اتفق عليها الطرفان في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الزيارة كانت فرصة لمتابعة المشروعات المختلفة والمتفق عليها بين البلدين، كما تشاور الطرفان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الإقليم وبشكل خاص ما يحدث في منطقتنا العربية والأفريقية من تطورات، والتقدم المحرز في مفاوضات أفريقيا الوسطى بالخرطوم والتقدم الذي أحرزته في اليومين الماضيين.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، عقدا، جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، عقب وقت قصير من وصول البشير القاهرة.