بـ"الصور" نائب الرئيس يغادر الي تشاد

وكان في وداعه بالمطار مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي وعدد من المسؤولين بالدولة.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل فى تصريح صحفي ،أن زيارة نائب رئيس الجمهورية والتي يرافقه خلالها وفد مكون من عدد من الوزراء والمسؤولين ، تأتى فى أطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار فيصل الى ان الزيارة ستناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا التعاون الاقتصادي.واعتبر الزيارة تمثل فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية ، وستفتح فرصا لمزيد من التعاون الاقتصادي بين السودان وتشاد .
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