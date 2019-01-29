البشير يطمئن علي حالة "الكابلي"

أجري رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إتصالاً هاتفياً، مساء أمس الإثنين، بالفنان الكبير عبدالكريم الكابلي، اطمأن خلاله علي صحته بعد اجرائه لعملية جراحية بولاية متشجان بالولايات المتحدة.

وكان السيد الرئيس قد أوفد السفير محمد عطا المولي، سفير السودان بواشنطن لزيارة الفنان الكبيرالكابلي بمنزله بفرچينا عقب عودته من رحلة الإستشفاء، والذي اصطحب معه حرمه د. مها الشيخ واعضاء البعثة السودانية بواشنطن.

وتمني السيد الرئيس خلال الإتصال الهاتفي تمام العافية وكمال الصحة للأستاذ الكابلي حيث ذكر له ( أن الجميع في انتظار تحسٌن صحتك وصوتك وعودتك للسودان للغناء الجميل مرة اخري).

من جانبه قدم الفنان الكابلي الشكر الجزيل للسيد الرئيس علي إتصاله وحرصه علي التواصل، مٌبدياً سعادته واسرته بهذا التواصل، متمنياً من الله ان يحفظ السودان واهله، كما تقدم وأسرته بالشكر للسيد السفير ووفده علي الزيارة وتسهيل التواصل مع رئيس الجمهورية.