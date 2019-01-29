مدرب الهلال: مباراة شندي كانت "بروفة" قبل مواجهة أشانتي

أقرّ المدير الفني للهلال إيراد الزعفوري، أن مباراة أهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز أعادت الروح القتالية للاعبين، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا في الانتصار الذي تحقّق.

وقال الزعفوري في تصريحات صحفية، إن مواجهة أهلي شندي كانت بروفة حقيقية قبل ملاقاة الأشانتي الغاني في البطولة الأفريقية، مبينًا أنهم تمكّنوا من تجاوز المنافس رغم سوء الأرضية.

وأكّد مدرب الهلال أن فريقه مطالب بالتركيز في أولى مبارياته ببطولة الكنفدرالية، لجهة أنها مفتاح الانطلاقة نحو التأهل إلى المرحلة القادمة.

وأضاف” علينا أن نحسن التعامل مع البدايات وأن نستفيد من الوضعية الحالية للفريق في مباراة الأحد المقبلة ونؤدي بقوة”.

يذكر أن الهلال سيستقبل الأشانتي الغاني بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” ضمن أولى مباريات الفريق بالكنفدرالية في الثالث من فبراير المقبل.