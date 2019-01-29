إيسكو يسخر من سولاري أمام إسبانيول

سخر اللاعب الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب نادي ريال مدريد من مدربه الحالي سانتياجو سولاري، خلال مباراته أمام نادي إسبانيول الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن إيسكو داعب الحارس الشاب لوكا زيدان على مقاعد البدلاء، وقال له انه لا يشارك بسبب سوء أداءه.

ولم يشارك إيسكو مع ريال مدريد تحت قيادة سولاري في الفترة الأخيرة، بسبب عدم اقتناع المدرب بامكانيات اللاعب الفنية في التدريبات.

ويقترب إيسكو من الرحيل عن نادي ريال مدريد، حيث يريد ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي في الحصول علي خدمات لاعب خط الوسط الإسباني.