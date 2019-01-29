تنظيم مؤتمر شبابي لمعالجة قضاياهم والحث علي العمل الجاد

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالانتشار وسط الشباب، وحثهم علي العمل الجاد من أجل معالجة قضاياهم.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بمكتبه امس الإثنين، بوفد الاتحاد الوطني للشباب السوداني برئاسة محمود ود أحمد، الذي أوضح في تصريحات صحفية، أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على مشروع الحوار الشبابي الشبابي الذي يعتزم الاتحاد تنظيمه خلال الفترة القادمة.

وقال محمود إن اللقاء تطرق لخطة الاتحاد لعام 2019م، بجانب المشروعات التي قدمتها مؤسسات الشباب في مختلف ولايات السودان والخاصة بإسناد الدفع الإلكتروني الذي تبنته الدولة والمساهمة في انتشار أسواق البيع المخفض والتي تباع فيها المنتجات بسعر المصنع.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه أطلع رئيس الوزراء على مناشط منصة الشباب المبدعين والتي تستهدف إقامة برامج فكرية وثقافية، وتابع أنه قدم تنويراً لرئيس الوزراء حول مشاريع استقرار الشباب، وتابع أن خطة الاتحاد خلال هذا العام تستهدف تزويج (100) ألف شاب وشابة بالشراكة مع ديوان الزكاة وبجهد مجتمعي كبير.