أمريكا تحرم الرئيس الفنزويلي من الدخل المالي

أكد مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن البيت الأبيض يركز حاليا على حرمان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من مصادر الدخل المالي.

وقال في تغريدة على تويتر: "نواصل استخدام جميع الأدوات لحرمان نظام مادورو غير الشرعي، من مصادر الدخل المالي، وكذلك نعمل على تزويد الرئيس المؤقت، خوان غويدو، وشعب فنزويلا بالموارد اللازمة والدعم، لاستعادة الديمقراطية إلى البلاد".