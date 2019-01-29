مسؤول إسرائيلي: روسيا الوحيدة القادرة علي إخراج إيران من سوريا

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق أمير إشل، الاثنين، إنه على الرغم من القوة العسكرية "العظيمة" لإسرائيل، "فإنها ليست قادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا".
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إشل قوله: "لا توجد قوة عسكرية قادرة على إخراجهم من سوريا. روسيا الوحيدة القادرة على إخراج إيران من سوريا".
وتحدث إشل، الذي كان يعمل قائدا للقوات الجوية حتى عام 2017، كعضو في مائدة مستديرة بمعهد أبحاث الأمن القومي، قائلا إنه لا يعتقد أن إسرائيل على حافة أي حرب، لكنه أضاف "أعتقد أنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا، يمكن للمرء أن يتطور، ورأينا ذلك مع إطلاق صاروخ على جبل الشيخ".
وكان إشل يشير إلى حادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر أطلقت فيه قذائف من سوريا على مرتفعات الجولان الشمالية في وضح النهار. وتم إطلاق الصواريخ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية أحبطت غارة جوية إسرائيلية على مطار بجنوب دمشق.
وعلى خلفية التوترات في الشمال الإسرائيلي، وصل الممثل الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرنشين إلى إسرائيل في زيارة تشمل الاجتماع، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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