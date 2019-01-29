شلل شبه تام في أسواق اللحوم بالخرطوم وإرتفاع في الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

باتت حركة البيع والشراء في أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء في حالة شلل شبه كامل لانعدام السيولة.

وقال الجزار في محلات جزارة ببحري محجوب الغندقلي، أن كيلو اللحمة الضأن يتراوح ما بين 280 – 240 جنيهاً وتتحكم فيه جودة اللحم وصنفها فهناك الحملان والرخص والعجوز، فيما مازال سعر كيلو العجالي 180 جنيها بينما سعر الكيلو من اللحم الصافي مابين 240 – 220 جنيهاً ويشمل اللحم المفروم.

واكد محجوب أن ارتفاع سعر القطعة من كبدة الضأن إلى 140 جنيها جعلت الأقبال عليها ضعيفا، وكيلو الكبدة من العجالي بلغ 240 جنيها فيما ارتفع جوز الكوارع ما بين 200 -220 جنيها وتجد أقبالا كبيرا من الناس وبلغ كيلو العظم 40 جنيهاً.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء أكد صاحب محل بجبرة أيوب الصادق، انه على الرغم من حالة الركود إلا أن ذلك يوازيه ارتفاع في أسعار بعض المنتجات، ولفت إلى أن سعر طبق البيض المختوم 100 جنيه والمواطن اصبح يشتري بربع الدستة بدلا من شراء الطبق بأكمله واصبحنا نبيع مابين 40-30 طبقاً فقط في الأسبوع.

وذكر أن سعر كيلو الفراخ إنتاج كل الشركات 100 جنيه من الشركة ونبيعه بمبلغ 107 جنيهات وكيلو السجوك 100 جنيه وبلغت الـ200 جرام من المارتديلا 45جنيها وذات الوزن من اللحمة المفرومة 45 جنيها فيما وزن الـ400 جرام من الهوت دوغ 85 جنيهاً وكيلو البيرقر 180 جنيها والكفتة 95 جنيها وفقاً لصحيفة الانتباهة.

وشكا من ضعف القوة الشرائية بسبب شح السيولة التي جعلتنا لا نشتري من الشركات كميات كبيرة لضعف النقد المتوفر لدينا