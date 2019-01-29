- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
لا تتوقف حالة الجدل المرتبطة بزعيم كوريا الشمالية، فما بين عاداته الغريبة ومواقفه التي لا يمكن التنبؤ بها، وبين إنتاج ملابس قابلة للأكل يعيش المواطن الكوري.
وسيحظى سكان كوريا الشمالية بفرصة تجربة تذوق معاطف منتجات أزياء كيم جونغ أون الجديدة، بعد موافقة الدولة على إضافة معاطف قابلة للأكل.
ونشرت الحكومة الكورية الشمالية عددًا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية قالت إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال.
وبحسب الدليل المصور فإن هذه الملابس مصنوعة من الفلانيت الصناعي المكون من مواد بروتينية وأحماض أمينية وعصير الفواكه ويمكن تناولها في بعض الحالات لتجنب الموت.
وتتميز الملابس ذات الأكمام الطويلة بأنها يمكنها مراقبة الحالة الصحية لمرتديها.
كانت هذه تفاصيل خبر ملابس قابلة للأكل تحاكي أزياء زعيم كوريا الشمالية.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.