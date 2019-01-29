ملابس قابلة للأكل تحاكي أزياء زعيم كوريا الشمالية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا تتوقف حالة الجدل المرتبطة بزعيم كوريا الشمالية، فما بين عاداته الغريبة ومواقفه التي لا يمكن التنبؤ بها، وبين إنتاج ملابس قابلة للأكل يعيش المواطن الكوري.

وسيحظى سكان كوريا الشمالية بفرصة تجربة تذوق معاطف منتجات أزياء كيم جونغ أون الجديدة، بعد موافقة الدولة على إضافة معاطف قابلة للأكل.

ونشرت الحكومة الكورية الشمالية عددًا من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية قالت إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال.

وبحسب الدليل المصور فإن هذه الملابس مصنوعة من الفلانيت الصناعي المكون من مواد بروتينية وأحماض أمينية وعصير الفواكه ويمكن تناولها في بعض الحالات لتجنب الموت.

وتتميز الملابس ذات الأكمام الطويلة بأنها يمكنها مراقبة الحالة الصحية لمرتديها.