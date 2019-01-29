شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت اسعار الذهب في اسواق الصاغة السوداني ارتفاعا قياسيا بسبب عدم استقرار سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني وسط الخرطوم.

حيث ارتفع سعر الذهب الكويتي من 2,300 الى 2.650 جنيه.

وارتفع سعر الجرام البحريني الى 2,500 جنيه.

وسجل سعر الجرام التركي صعودا صباح اليوم ليبلغ 2,700 جنيه.

وبدوره قفز سعر الشيك لجرام الذهب الى 3,500 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قياسي في اسعار الذهب في السودان صباح اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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