شاهد دفاع في قضية مدير مياه ولاية الخرطوم يغادر البلاد

الخرطوم: آيات فضل

غادر البلاد شاهد دفاع المتهم الثاني في قضية اتهام مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم السابق وصاحب شركة الرازي باستيراد (2400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير الصالحة للاستخدام.

وأدى غياب الشاهد إلى تأجيل جلسة أمس بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام.

وقال ممثل الدفاع إن الشاهد سيعود للبلاد بعد ثلاثة أسابيع فأمهلته المحكمة فرصة لحين عودته. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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