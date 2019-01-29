عليكم الوقوف بوجه المتطرفين ياكبر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طالبت رئاسة الجمهورية، الأئمة والدعاة بضرورة التصدي للمعادين للإسلام الذين اتخذوا من الجماعات المتطرفة (صبغة أو ختم ختموا به الإسلام) لتشويه السلوك الإسلامي، ودعا نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، في ندوة (دور الدعاة في تعزيز منهج الوسطية وتحصين المجتمع) التي نظمها المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية بدار الشرطة دعا الأئمة إلى شد الحزام والجكة لاستقرار البلاد وعدم انزلاقها للهاوية والتي وصفها بالهزة لكل العالم الإسلامي والأفريقي .

انتهي الخبر

عرف السودان على طوال تاريخه الوسطية والاعتدال وكان المجتمع دائما يعيش متسامحا لم يعرف التطرف إليه طريقا حتى نبت في بلادنا نبت شيطاني مقيت قادم الينا من قرن الشيطان وبسبب نشاطه الذي لم يألفه الناس استفربوه حتى ان البعض رفض أحكامهم الجائرة بحق مخالفيهم التي تذهب الي تكفير وتفسيق الآخرين طالما لم ينضووا تحت لوائهم او يرضوا حكمهم على القائلين بخلاف قولهم.

على الحكومة ونخاطب السيد عثمان يوسف كبر باعتباره نائب الرئيس وهو الذي صدر عنه هذا الكلام نخاطبه بضرورة أن تتصدي الدولة بحزم وحسم مع أي دعوة أو محاولة لنشر التطرف في بلادنا ولايكفي فقط أن يقوم الأئمة والدعاة بهذا الأمر مع التأكيد على عظم دورهم وأهميته لكن مالم تقم الحكومة بالجام المتطرفين ومنعهم من الاضرار بالنسيج الاجتماعي للبلد فإن بذرتهم ستنمو ويقوي عودهم ويصعب اقتلاع شجرتهم من بلادنا .

على الحكومة أن تمنع المتطرفين من الإساءة لمن يخالفهم وغالب المسلمين في السودان وغيره يخالفونهم وعليها أن تقف بقوة في وجه الدعوات الشاذة والمنكرة إلى مناصرة داعش والقاعدة وجبهة النصرة وعموم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وان لا تتسامح مع العائدين منها الذين قاتلوا في صفوفها فهم الخطر الأكبر الذي يحيق ببلادنا ونسأله تعالى أن يجنب البلد الفتن والتطرف والإرهاب.