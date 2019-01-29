نصر الله يقلب الطاولة على الصهاينة ومناصريهم .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى اطلالته الاخيرة عبر قناة الميادين كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله – كعادته – مرتبا واضحا قوى العبارة ناجحا فى ايصال رسائله الى الجهات التى يريدها وكانت كلماته اقسى على السياسيين الاسرائليين من عشرات الانتقادات والمقالات التى تتناولهم والصراع الداخلى بينهم الذى استعر الى حد تخوينهم بعضا ، وهنا نقف على عجالة مع نماذج من براعة الامين العام لحزب الله وبلاغة كلماته وقوة تاثيرها سواء فى وسط اعدائه او بين محبيه وانصاره

– ابتدر الرجل حديثه عن وضعه الصحى وقال انه بحمد الله فى افضل حال ولايعانى من اى مشكل ومع ان هذا يمكن ان يكون خبرا عاديا ولا يلقى اهتماما عند الناس لكن لان الحديث عن رجل شغل بال محبيه ومبغضيه فان توضيحه نزل بردا وسلاما على المعجبين به والموالين له الذين تتسع دائرتهم يوما بعد اخر رغم التحديات الجسام والجهود الخرافية المبذولة للنيل منه وتشويه صورته لكنه بصدقه وثباته يحرج كل منتقديه ومن هذه الزاوية تأتى الضربة القاضية للاعلام الاسرائيلى بل على وجه الخصوص يكون الكلام اصعب على السياسيين والمحللين الصهاينة من غيرهم وبالذات اولئك الذين اكثروا الحديث عن اصابة السيد بمرض عضال وفيهم من ذهب الى وفاته وان صمته الطويل ليس ناشئا من فراغ وانما كل الحزب فى ازمة بسبب وضع امينه العام الصحى ولكن عندما اطل وبدى فى حالة حسنة وعبر عنها احد المحللين الاسرائليين انه فى حالة مزاجية جيدة ويتسم بالفكاهة فان هذا يجعل كل خبر – على الاقل المتعلق بصحة السيد – يتداوله الصهاينة محكوم بالكذب الى ان يثبت انه صحيح وهذه اولى معالم نجاح السيد فى استثمار صمته بذكاء واظهار كذب عدوه بصورة لاتجعله محلا للنصديق يوما وهذا ربما يجعل الذين اخترعوا الاشاعة وروجوها والذين تمنوا ان تكون صحيحة تجعلهم معالجة السيد لها يندمون ويتمنون انهم لم يفعلوا ما فعلوا، وكما نزل كلام السيد بردا وسلاما على محبيه نزل صاعقا على مبغضيه واعداءه وهز اركانهم واسقط فى ايديهم .

– الامر الثانى المهم فى كلام السيد تركيزه على خداع قادة العدو السياسيين والعسكريين لجمهورهم وقد تناول السيد مسألة الانفاق بشرح وتفصيل وتوضيحات ليست فقط ابطلت مزاعم نتنياهو وايزنكوت وانما جعلت كل مستوطن فى فلسطين المحتلة ليس فقط لا يصدق ساسته وقادته الامنيين وانما ايضا يشعرون بالهزيمة ويزداد الرعب عندهم بدل ان يزول ، وقد قال السيد ان الدخول الى الجليل على فرض اتخاذ قرار بشانه لايحتاج الى الانفاق اذ ربما نأتيهم من السماء مثلا ومن حيث لا يحتسبون وهذا ما سيجعل الصهاينة قلقون اكثر من اى وقت مضى وهم يعرفون صدق الرجل وانه لا يقول ما لا يستطيع فعله مطلقا وبذا فان القادة السياسيين والامنيين للعدو ان ارادوا هدم واغلاق انفاق وزعموا انهم اكملوا مهمتهم وازالوا الخطر الذى كان مترتبا عليها فان السيد بكلماته قد حفر انفاقا فى نفوس كل المستوطنين وهذه لن يستطيع نتنياهو ولا كل قادة العدو مجتمعين ازالتها من نفوس جمهورهم وبالتالى فان ادعاء نتنياهو وايزنكوت ان الخطر قد زال هو ادعاء كاذب والان وقد استحكم الرعب فى قلوب المستوطنين فان عملية درع الشمال قد اتت نتائجها سالبة على العدو قادة وشعبا .

– من الالتفاتات الرائعة فى كلمة السيد توضيحه للمستوطنين ان من مصلحتهم ان يمتلك حزب الله الصواريخ الدقيقة لان هامش الخطأ فيها خمسة الى عشرة امتار وقال لنفترض انها تصل الى خمسين مترا فاننا نستهدف مقارا وقواعد عسكرية ومواقع حساسة وهذا يجعل صواريخنا بعيدة نوعا ما من النزول على رؤوس البيوت والمدارس مثلا اما ان كانت كل صواريخنا ليست دقيقة فلنفترض ان هامش الخطأ فيها يصل الى خمسمائة منر مثلا فان سقوط الصواريخ على رؤوس المستوطنين يكون اكبر لذا عليكم ان تتفهموا هذا ، والسيد بهذا التوضيح انما ينجح فى احداث الوقيعة بين المستوطنين وحكومتهم .

ولمحبيه كانت اشارة بارعة ومبدعة عندما قال منذ اليوم ان سمع اى مستوطن طرقة شاكوش فانه يرتعب ويتصل بجيشه ان هناك اصوات قد تكون لمعاول تحفر انفاقا وهذا الرعب الذى سيعيشونه سيكون خصما على راحتهم واستقرارهم وجعلهم دوما فى قلق ومباشرة تلقف المناصرون والمحبون للسيد الاشارة وخصوصا فى جنوب لبنان وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة وذلك بان رفعوا الشاكوش واتخذوه شعارا وسيظلون يضربون به الحجر بشكل مستمر وهذا سيربك الصهاينة حكاما ومحكومين لانهم ان تعاملوا معه كامر عادى فربما كانت هناك اصوات معاول تعمل حقا فى باطن الارض وستفاجئهم من حيث لا يحتسبون وان استعدوا وعاشوا فى حالة استنفار وتفتيش دائم فانهم سيبقون هكذا فى حالة طوارئ وهى مكلفة جدا ماديا ومعنويا وستسهم فى اضعاف الروح المعنوية لليهود على ضعفها وستزيدهم خوارا على خوارهم وتعجل بهزيمتهم المرجوة ، وحسنا فعل الفلسطينيون وهم يرفعون الشاكوش شعارا ويتعهدون باستخدامه لان وصوله لاذان المستوطنين سيكون اضمن فهم اقرب اليهم والصوت الصادر عنه سيكون اكثر ارعابا.

انه السيد حسن نصر الله الذى تحمل كل جملة فى كلماته رسائل دقيقة ولها معان قريبة وبعيدة اتباعا لسياسة الغموض البناء.