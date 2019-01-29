المعاشيون يطلبون الانصاف يا وداد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

المعاشيون كغيرهم من شرائح المجتمع اكتووا بنار الغلاء العام التي استعرت في السودان وظلت تتزايد يوما بعد يوم ومع المداخيل المحدودة التي لا تكفيهم يزداد عناؤهم ، أضف إلى ذلك أن هؤلاء الناس وقد أفنوا عمرهم في الخدمة وضعفوا وخارت قواهم فإنهم يستحقون أن يعاملهم الناس بطريقة تليق بما قدموه لكن الحكومة التي لاتستحي ولاتحترم كلمتها ولا تفي بوعد قطعته على نفسها لا ترى ان هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع تستحق العطف والرعاية ولا تفكر في ضعفهم ومعاناتهم فيتم تأخير حتي هذا الفتات الذي يقدمونه إليهم .

الجهات المختصة أصدرت تقاريرها عن اقل ما يمكن أن يقدم للعاملين بالدولة من رواتب تجعلهم يستطيعون مقابلة احتياجاتهم الملحة في حدها الضروري ولا يخرجون عن عيشة الكفاف لكن الحكومة لا تفعل هذا وحتي مع تقديمها الزيادة الضئيلة للمعاشيين في رواتبهم تسميها منحة الرئيس وكأنها ليست حقا وانما تفضلا ومنا وهذا قبيح من الحكومة التي كثرت قبائحها ، وحتى هذا الراتب القليل جدا والذي لا يكفي لايام يتأخر ولايأتي في موعده إذ أن شهر يناير اليوم في نهاياته ولم يستلموا استحقاقاتهم حتى الآن مع أن الذي جرى سابقا انها تصل إليهم على اكثر الفروض سوءا في اليوم الحادي والعشرين من الشهر فلم هذا التأخير يامعتز؟

السيد الرئيس خطب أمام الملأ وأعلن أن مرتبات يناير هذا ستنزل فيها الزيادة الموعودة لكن السادة في إدارة المعاشات سواء الصندوق القومي للمعاشات أو التأمينات الاجتماعية (وهما الجسمان اللذان يرتبان وينظمان امور المعاشيين ويديرانها ) بعد أن تاخرا في سداد مستحقات المعاشيين اعلنا أن مرتبات يناير ستكون بالشكل القديم ولاتشملها الزيادات التي وعد بها الرئيس .

نخاطب السيدة الوزيرة الأستاذة وداد يعقوب أن تنصف المعاشيين وتقاتل من اجلهم وتنصرهم فكوني لهم يا أستاذة لا عليهم.