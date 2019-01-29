إحباط مُحاولة هُروب أخطر سجين بكوبر

أحبطت سُلطات سجن كوبر، مُحاولة هُروب المُتهم في قضية شقة شمبات الشهيرة أجنبي الجنسية، بعد أن تمكن من قطع ترباس الزنزانة الذي يواجه بلاغات تحت المادة (130) من القانون الجنائي “القتل العمد”.

وكشفت مصادر موثوقة حسب صحيفة التيار، محاولة المتهم الخروج من زنزانته ليلاً، إلا أنه اصطدم بحرس السجن، وتمكن الحرس من رؤيته والقبض عليه واقتياده إلى قسم عمر المختار وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 110/ق وإرجاعه للسجن وإيداعه في الحبس الانفرادي.

وأكد مصدر آخر للصحيفة يقظة سلطات سجن كوبر وقيامها بمهامها على أكمل وجه، فضلاً عن كاميرات المراقبة التي تغطي السجن، لافتاً إلى أن السجن به حراسة مشددة. مما يجدر ذكره أن السجون شهدت تطوراً ملحوظاً في التأمين والبيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)