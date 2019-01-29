أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون * الفرقة الهلالية تغتال النمور برأسية كنغولية * الزعفوري يبدي سعادته بالنتيجة والأداء ويكشف عن سر إشراكه لمؤمن عصام * الكاردينال يحفز اللاعبين بعشرة آلاف لكل لاعب ويصل خلال ساعات لقيادة الترتيبات لأخطر المواجهات * المريخ يؤدي بروفته الرئيسية تأهباً للمولودية * محافظ بنك السودان يلتقي شداد ويؤكد تسهيل استلام أموال الفيفا .. والقراقير يسقطون الكوماندوز صحيفة الصدى * التش: العلاقة القوية بين لاعبي المريخ أسهمت في تجاوز المعاناة المادية * العرفاوي: المريخ يعرف الكرة الجزائرية جيداً والغيابات لن تؤثر على الأداء * مولودية يطرح 25 ألف تذكرة لمباراة المريخ ويواصل تحضيراته من سيدي موسى الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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