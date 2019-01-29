تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة * نهار: قيادات بالوطني هنأتني على الانسحاب من الحكومة * الخارجية: مادة الزي الفاضح شوهت صورة السودان * توقيف فتاة إتهمت شاباً بتحريض الأمن على ضرب المتظاهرين صحيفة مصادر * تفاصيل جديدة بشأن حوار (الوطني) مع الشباب * هيئة الدفاع عن برطم تطلب شطب الشكوى * البشير يعلن وقف دائم لإطلاق النار بجنوب كردفان ويتمنى زيارة كاودا صحيفة المجهر * “البشير” يعلن من كادوقلي تمديد وقف إطلاق النار * العثور على رجل أعمال مقتولاً داخل شقته والقبض على عدد من المشتبه بهم صحيفة السوداني * البشير يمدد إ]قاف إطلاق النار حتى يتحقق السلام بالبلاد * وزير النقل يصل بورتسودان لإحتواء احتجاجات عمال الموانئ * “الإصلاح الآن” تتراجع عن الانسحاب من البرلمان العثور على رجل اعمال مقتولاً داخل شقته صحيفة الإنتباهة * شلل يضرب الميناء الجنوبي (4) ساعات * مقتل تاجر سوداني في مريدي قتل مدنيين حرقاً وبالماء المغلي قرب جوبا صحيفة التيار * إحباط محاولة هروب أخطر سجين بكوبر * تمديد وقف إطلاق النار بجبال النوبة حتى تحقيق السلام * ورشة تبحث إلغاء المادة (152) الزي الفاضح * (التيار) تنقل تفاصيل جديدة حول أزمة ميناء الحاويات صحيفة الرأي العام * البشير يعلن وقفا دائماً لاطلاق النار بالبلاد * النيابة تنتقل لأسر قتلى المظاهرات وتستمع للشهود * وفد إتحادي يصل بورتسودان لبحث مشكلة الميناء الجنوبي صحيفة الدار * بالصورة والقلم: مقتل رجل أعمال معروف داخل عمارته بشرق النيل * شرطة شرق النيل تلقي القبض على مشتبه بهم وماذا قال جيران الفقيد عنه * خطة مبشرة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية * محكمة الفساد تنظر بلاغ شركة مياه تتبع لفضل محمد خير * براءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر بعد إدانتها بالسجن عشرة أعوام * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحانا التربية التقنية للاساس وامتحان اللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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