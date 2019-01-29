العاهل الأردنى يبحث مع المفوض الأوروبى لشئون النقل تعزيز التعاون المشترك

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، أمس الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسلامة الطرق جان تود، والمفوض الأوروبى لشؤون النقل فيوليتا بولتش، تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز السلامة على الطرقات، والحد من الحوادث المرورية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء حضره مستشار العاهل الأردني ووزير الأشغال العامة والإسكان، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان.
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