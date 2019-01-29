القوات المسلحة السودانية تؤكد التفافها حول قيادتها من أجل الاستقرار

وقال عصام الدين مبارك - في كلمته خلال الاحتفال بتخريج "27 ،28" في كلية التقنية والدفعة "5" تمريض والدفعة "4" محضري عمليات جراحية في كلية التمريض والتقنية الطبية - إنه "لابد من التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال التآمر والاعتداء وبقائها حارسًا أمينًا وصمامًا لأمن هذا الوطن".
وشدد على التزام القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد وحماية مكتسبات الوطن والمواطنين، داعيًا الخريجين للتمسك بقيم الجندية الأصيلة وتقديم المثال في الانضباط والاحترافية والتميز والولاء لله ثم الوطن، مؤكدًا أن الدفعات المتخرجة إضافة نوعية للكادر المطلوب في مختلف التخصصات الفنية بالقوات المسلحة.
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